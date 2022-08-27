«Чиновники поколения «пепси-колы» прошли тест на любовь к родной земле» — Абдулмуслим Абдулмуслимов

Председатель Правительства Дагестана, говоря о целях субботника по уборке винограда, отметил:

«Сегодня во всех министерствах и ведомствах работает много молодых людей, как я их называю, поколение «пепси-колы», которые родились в 80-90-е годы. Они имеют хорошую профессиональную подготовку, это квалифицированные специалисты.

Но мы хотели сегодня провести некое тестирование, проверить, как вице-премьеры, министры и их коллективы поведут себя в сельской местности. Ведь именно село кормит население и нам небезразлично, как чиновники относятся к такому труду. Я с большим удовольствием хочу констатировать, что тестирование все прошли», — сказал премьер-министр Дагестана Абдулмуслимов.