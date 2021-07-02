Чиновники должны держать ответ

В своем комментарии касательно Прямой линии с Президентом страны главный редактор республиканской газеты «Ватан» Виктор Михайлов подчеркивает, что россияне понимают, что они не оставлены один на один со своими проблемами, когда не могут достучаться до региональных властей. Очевидно, многим чиновникам придётся теперь держать ответ перед руководителем страны.

Да, это так, в большинстве своем россияне не оставлены один на один со своими проблемами. А сколько еще таких, не достучавшихся до властей? Неужели для решения бытовых и социальных нужд отдельных граждан, города, поселка нужно ручное управление Президента страны? И что–то чиновники подозрительно быстро находят средства и возможности решить проблему еще до окончания прямого эфира. Может у них «рыльце в пушку»?

Они должны держать ответ и перед руководителем страны, и перед гражданами.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»