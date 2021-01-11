«Чиндирчеро» стал рекордсменом бюджетного зимнего туризма в Дагестане

Горнолыжная база «Чиндирчеро» обновил свою инфраструктуру к новому сезону и успел принять около 18 тысяч туристов с 18 декабря. Об этом сообщает пресслужба Министерства туризма Республики Дагестан, руководитель которого лично посетил базу и оценил уровень деятельности.

Глава Акушинского района Махач Абдулкеримов продемонстрировал Расулу Ибрагимову, министру туризма РД, гостиницу, рассчитанную на приём 50 гостей единовременно. Кроме того, отмечается, что к базе в прошлом году подведен газ, однако сохраняются проблемы водоснабжения и электроснабжения. На данный момент вопрос с водоснабжением решен путем устройства водохранилища. Также ведутся работы по установке газопоршневой станции. Запуск должен быть проведен в ближайшее время.

Горнолыжная база «Чиндирчеро», по словам администратора, пользуется спросом, приезжают десятки тысяч туристов, однако недостаточность инфраструктуры не позволяет развиваться в нужном темпе и предлагать качество обслуживания на должном уровне.

Стоит отметить, что горнолыжный курорт Дагестана предлагает услуги в бюджетном ценовом сегменте. К новому сезону здесь закуплена новая экипировка в количестве 200 единиц, запущен новый подъёмник длительностью в 700 метров. На сегодняшний день для туристов доступны трассы, общая длина которых — около 10 километров.