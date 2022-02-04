ЧIаарин хIур хьуне хьибудпеф авалдин тарих хъая хIурарикес вилаятис кьимат аф

Гьеме ягъари аттархьуне Дагъусттандин Правительствойин цIае постановление №4 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 25 августа 2015 г. №251», гьалдис уйи авалдин тарих хъая хIураригI ЧIаарин хIур гIачихьагъилди. Ме кардихъас хабар йине информагенствойис Дагнаследин пресс-службайи.

«Алттушу иса Агъул райондин хIаттари файшуне джалла герек иде кIеджар ЧIаарин хIур гIачихьас авалдин тарих хъая, вилаятис кьимат ая мукьарин джалгайигI. МисагI гIачархье вахттуни, хабди иштарак акьас ве гьер джурайин хIуькуматин программабуригI. Агъул райондин хIаттари хIезур акьуная са Iу гIерзабур ме программабуригI иштарак акьас», — пуна кея гьикуная хабардик. (Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации»).

«Гьер усарин хIаттарин вазифа ппара фикир ирцIанди ая авалдин хIурар ккегъдивас. Ппара хIа фикир йина кканди ая тарих хъая хIурарис- садпеф, туристарис тамаш хьурай пуна, хабди, ухIас пунара авалдин джигагьар», — пуне Дагнаследин хIатти Махач Мусаева.

ЧIаарин хIури ая лап авалдин вахттарин гьер джуьрайин тамашин джигагьар, тарихин гъванар, мебурилди ягIар акьас ве, фиштти духIуба хьучин агъуларин Iуьмурар.

ЧIаари ягIайин ягъас ухIуная авалдин вахттари акьуна джигагьар. Мисаъ ая авалдин архитектурайилди акьу ухьтан памятникар, джигагьар: «минара але ДжумIе-мазгит» XIII асирдинф, «Мавзолей» XVII асирдинф., хъара «Мавзолей» XVIII асирдинф.

КIвал акьасе хьин, ЧIаарин хIур гIачихьастти, мисагI гIуйи Iу хIур: «Старый Кахиб» и «Гоор». Федеральный мегIналувел ая авалдин тарих хъая шагьур Дагъусттандиъ аяф Iари Дербент э.

Луиза Гусукаева