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Четыре брата-табасаранца из села Гюхряг на фронте

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Родину защищают всей семьёй четыре брата Хайруллаевы из села Гюхряг Табасаранского района. Четыре сына — это все самые близкие для Сусанханум Хайруллаевой, которая говорит, что несмотря на постоянные переживания «с детства приучала их к труду, прилежанию, преодолению трудностей, любви к своей стране». Старший сын Рафутдин первым выбрал стезю военного, принимал участие в боях в Харьковской области, был неединожды ранен, представлен к ордену Мужества.

Во время отпуска защитники приезжают навестить мать. Вот и сейчас у Рафутдина выдался короткий отпуск, он приехал повидать мать и родственников.

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