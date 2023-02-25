Четыре брата-табасаранца из села Гюхряг на фронте

Родину защищают всей семьёй четыре брата Хайруллаевы из села Гюхряг Табасаранского района. Четыре сына — это все самые близкие для Сусанханум Хайруллаевой, которая говорит, что несмотря на постоянные переживания «с детства приучала их к труду, прилежанию, преодолению трудностей, любви к своей стране». Старший сын Рафутдин первым выбрал стезю военного, принимал участие в боях в Харьковской области, был неединожды ранен, представлен к ордену Мужества.

Во время отпуска защитники приезжают навестить мать. Вот и сейчас у Рафутдина выдался короткий отпуск, он приехал повидать мать и родственников.