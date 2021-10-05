Чета Халидовых отдала 50 лет служению людям

Учитель…. Первые ассоциации, конечно же, связаны со школой, уроками, изучением чего-нибудь нового для нас. А еще могут возникнуть такие воспоминания, которые хранятся в памяти каждого человека, – первый в его жизни урок, первое знакомство с учителем и школой. Каждый человек в жизни проходит несколько этапов: рождается, учится ходить, а через некоторое время следует период учебы. И от того, с кем человек на этом участке пути, зависит вся его дальнейшая жизнь.

Школа – это, по-моему, какое-то волшебное и удивительное место. Но, наверное, не все до конца осознают, кто создает это волшебство. Чудеса, да и только, но школа является большой и ярчайшей частью нашей жизни. А ведь все это создала не одна пара добрых рук учителей.

5 октября свой профессиональный праздник отмечают учителя. Несмотря на то, что эта профессия издавна считается благородной, сегодня стать педагогом желающих не так много, как это было, к примеру, два десятилетия назад. В канун профессионального праздника свои юбилеи отмечает семья педагогов Вагида и Лейсанат Халидовых.

Два учителя в одной семье… Хорошо это или плохо? На этот вопрос ответят учителя русского языка и литературы Буркиханской средней школы Агульского района Лейсанат Халидова и ее супруг Вагид Халидов отвечают практически одинаково: «Семейной жизни это не мешает».

Но, что касается методов юного поколения, по этому поводу после работы между супругами периодически проходят дебаты.

Оба истинные педагоги. Оба оказались в школе неслучайно. И Лейсанат Магарамовна, и Вагид Махмудович с детства мечтали стать учителями.

Лейсанат Халидова родилась 25 сентября 1951г. в селе Буркихан Агульского района. Окончила ДПУ и в 1971 г. начала свою педагогическую деятельность в родной школе, в 1980 г. окончила ДГПИ (филологический факультет). Более 40 лет успешно работает учителем русского языка и литературы. Побеждала в конкурсе «Учитель года 2001» в 1986 г. За отличные показатели в работе награждена орденом «Трудовой славы III степени» и званием «Отличник образования РД». Лейсанат Магарамовна является достойным примером для своих выпускников.

«Отца звали Рамазанов Магарам Гаджиевич, участник Великой Отечественной войны, мама Рамазанова Разият Раджабовна. Они все время работали в колхозе, которое раньше называли «Красное знамя». В семье росло трое детей. В детстве у нас все было как у всех, по сравнению с нынешним поколением у меня и у моих ровесниц не бывало, чтобы мы просили​ дорогих брендовых вещей, поскольку в каждом времени существует своя мода. Двор бывал полон ребят, мы друг друга не обижали, жили дружно. Мальчики и девочки играли в мяч, ходили на каток. Могли выйти на улицу, не зная страха. Я и брат с сестрой выбрали профессию педагога. Раньше во времена СССР образование было лучше и качественнее. Пробный ЕГЭ первый раз сдавал мой класс. Мне в нынешнем образовании не нравится, что у учеников не оставили право голоса, возможности задавать вопросы. Как было приятно слышать живой голос учеников на экзамене. Даже сейчас», — признается Лейсанат Магарамовна.

Замуж вышла в 1971 г. У четы Халидовых 4 детей. Все получили высшее педагогическое образование. Но никто из детей по профессии не работает.

Вагид Махмудович Халидов​ родился 1 октября 1948 г. в селе Буркихан Агульского района. В 1968 г. окончил Буйнакское педагогическое училище, затем ДГПИ (филологический факультет), служил в рядах советской армии. Вагид Махмудович награжден Почетной грамотой Минобразования СССР, является победителем соц. соревнований учителей 1974 года, удостоен высоких званий «Отличник народного просвещения Российской Федерации», «Заслуженный учитель РД». Более 40 лет работает учителем русского языка и литературы, 22 года работал директором Буркиханской СОШ. Он с легкостью нашел общий язык с учениками.​ К слову, большинство выпускников говорят об учителе​ не только как о педагоге, знающем свое дело, но и как о человеке, который всегда выслушает и даст ценный совет.

О незаменимых рекомендациях супруга говорит и Лейсанат Халидова. «Муж очень мне помогает в работе, — отмечает она. — Разумеется, не с проверкой тетрадей. Я советуюсь с ним, когда сомневаюсь, как лучше поступить в той или иной ситуации. Он высказывает свою точку зрения, мы вместе анализируем проблему, иногда спорим и находим верное решение».

Но бывают в семье педагогов и разногласия.

«Конечно, и дома мы обсуждаем рабочие моменты, — говорит Магарамовна. — Он тоже делится со мной, советуется. Бывает, что я не согласна с его позицией, он — с моей. Каждый отстаивает свою точку зрения». А бывает, правда крайне редко, в семье педагогов и соперничество.

В завершение беседы наши педагоги ответили на вопрос: «В чем заключается основная проблема современной школы?». Супруги сошлись в едином мнении: основная проблема сегодня — недостаточное внимание к детям со стороны родителей.

«Родителям необходимо постоянно мотивировать детей на учебу, — подчеркивает Лейсанат Халидова,​ — особенно это касается родителей выпускников. Впереди итоговая аттестация, и нужно постоянно контролировать подготовку к ней. Не нужно стесняться лишний раз позвонить классному руководителю и поинтересоваться успехами своего ребенка. Только вместе учителя и родители могут помочь выпускнику успешно окончить школу.

Мы в свою очередь хотим поздравить вас не только с профессиональным праздником, юбилеем, но и с золотой свадьбой (50 лет совместной жизни).

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет совместной жизни.​ Пусть в вашем доме всегда звучит детский смех, царят уют, мир и гармония!

Жавгарат Хамазаева