Честность, ответственность, точность — три кита успешной финансовой деятельности

Не секрет, что за реализацией проекта любой сложности и масштаба стоят специалисты финансовой отрасли, которые составляют сметы, просчитывают риски, определяют необходимые финансовые потоки и возможные доходы. Работа специалиста финансового отдела требует настойчивости и внимательности, что обусловлено высокой ответственностью перед населением. Финансовая артерия всегда была платформой, на которой реализуются самые амбициозные проекты и важнейшие социально — значимые стратегии.

Шамсудинов Шамсудин Раджабович работает в финансовой сфере Агульского района уже продолжительное время. За годы профессиональной деятельности он занимал различные должности, на каждой из которых проявлял усердие и строгое соблюдение профессиональной этики.

Он родился в 1960 году в селе Тпиг Агульского района в семье Раджаба и Маржанат Шамсудиновых. Супружеская чета вырастила пятерых детей, из которых самым старшим был герой нашего материала. Отец Раджаб Шамсудинович практически всю свою жизнь работал в сфере торговли, в том числе заведующим складом райпо в райцентре. Мама Маржанат Гададовна работала специалистом в Санэпидемстанции. Родители всегда старались воспитать своих детей в соответствии с общечеловеческими ценностями. Эти нормы одинаковы в любом традиционном обществе, так как предполагают уважение старших, защита младших, проявление доброты ко всем окружающим. Этим же гуманистическим нормам учат и в школе.

По воспоминаниям Шамсудина Раджабовича, особое влияние оказывали учителя, которые доносили до учащихся не только аспекты общеобразовательных дисциплин, но и основы нравственности и морали. Данный факт положительно сказался на воспитании подрастающего поколения. По его словам, особенно запомнились уроки Раджабова Шабана Раджабовича и Мирзоевой Тамам Рамазановны. Сила и профессионализм этих педагогов доказаны временем, потому как и сегодня, спустя десятилетия, их ученики вспоминают о своих учителях с большим уважением и благодарностью.

Учеба в школе давалась очень легко, что доказывали отличные отметки по всем предметам. После выпуска, в целях получения высшего профессионального образования, Шамсудин Раджабович поступил на приборостроительный факультет Дагестанского государственного политехнического университета в столице Республики Дагестан городе Махачкале. Полученные в школе знания сформировали хорошую образовательную базу, которая позволила без проблем учиться в вузе в числе лучших студентов. По завершении учебы он получили диплом с отличием. Затем последовала производственная практика на электромеханическом заводе в городе Кизляр, срочная служба в Советской Армии. Шамсудин Шамсудинов служил в Хабаровске, охраняя границу нашей родины.

После службы Шамсудин Раджабович работал в редакции районной газеты, занимал должность первого секретаря комсомола. Потом перешел в финансовый отдел, работал в банке.

Сегодня Шамсудин Раджабович занимает должность заместителя начальника финансового отдела МР «Агульский район». По его словам, финансист в современном мире – это одна из самых востребованных профессий. Для большинства граждан работа финансиста – это в первую очередь умение работать на результат. Однако, по словам Шамсудина Шамсудинова, отдельными качествами финансиста должны стать внимательность и умение прогнозировать. А что еще более важно, необходимо пополнять свои профессиональные знания ежедневно, необходимо быть постоянно в курсе изменений в законодательстве и учитывать все необходимые аспекты, чтобы приходить к сбалансированному результату и к точности в прогнозах, а значит, уверенности в своём труде.

Финансист — профессия, которая появилась еще в древности. Казначеи были в особом почете у царедворцев и в особом доверии у правителей. Все это обусловлено тем, что именно казна становилась основой реализации намеченных целей и задач. Профессиональный этикет для работников с «деньгами» не изменился за столетия. Честность. Ответственность. Точность. Это три кита успешного аудитора вчера, сегодня и завтра. Это основа профессионализма.

Алена Магомедова