Чернышенко заявил об утверждении заявок 21 региона в рамках программы «Классная страна»

Заявки 21 региона РФ утверждены в рамках Всероссийской программы образовательного и профориентационного туризма для детей и молодежи «Классная страна».

Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении аппарата вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, который провел первое заседание экспертного совета программы.

«Заявки 21 региона утверждены в рамках программы «Классная страна», — отмечается в сообщении.

В рамках заседания экспертного совета были определены регионы, которые в 2023 году примут участие в разработке новых программ путешествий для детей и молодежи. Участники создадут образовательные программы по пяти тематическим направлениям: история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни.

По результатам экспертной оценки к участию в основном этапе программы «Классная страна» допущены: Амурская, Волгоградская, Воронежская, Иркутская, Кемеровская область — Кузбасс, Нижегородская, Новгородская, Самарская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская области, республики Бурятия, Дагестан, Карелия, Камчатский, Красноярский и Ставропольский края, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Севастополь.

Также в состав участников Всероссийской программы на особых условиях войдет Запорожская область с возможностью пройти полноценное обучение и создать образовательные программы путешествий.

«Задачу по развитию школьного познавательного туризма в качестве одной из приоритетных поставил президент Владимир Путин. В первом открытом этапе программы «Классная страна» приняли участие более 5 тыс. человек из 84 регионов, это высокие показатели по охвату и вовлеченности наших граждан. Отобранные образовательные маршруты будут рекомендованы для включения в программы нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — школьные познавательные поездки для ребят 5-9 классов и для молодых людей в рамках программы «Больше, чем путешествие». В текущем году правительство уже выделило на них 4 млрд рублей», — отметил Чернышенко.

По его словам, их также планируется включить в Реестр школьных маршрутов Минпросвещения. Заявки на участие в «Классной стране», проводимой Агентством стратегических инициатив при поддержке Минпросвещения РФ и Минэкономразвития, подали 38 регионов из 8 федеральных округов.

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