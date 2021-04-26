Общество

«Чернобыльцы» благодарят Сергея Меликова за реставрацию памятника в Махачкале

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В Махачкале отреставрирован памятник ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС

В прошлом году активисты обратились в Народный фронт с просьбой отреставрировать памятник. В марте этого года врио Главы республики взял вопрос под личный контроль и реставрацию завершили, как и было запланировано, 20 апреля.

Монумент облицевали черным индийским гранитом, установили декоративную подсветку. Кроме того, благоустроили и прилегающую территорию.

Памятник «чернобыльцам» был построен в Махачкале в 2020 году.

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