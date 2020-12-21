Спорт

Чемпионы-вольники вернулись из Белграда в Махачкалу

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В Махачкалинском аэропорту прошла торжественная встреча ребят, прибывших с Кубка мира по вольной борьбе, забрав 8 из 10 золотых медалей. Однако домой пока прилетели всего трое чемпионов.

Встретить спортсменов собрались не только многочисленные родственники, но и представители разных спортивных школ, глава Гергебильского района Тагиров Магомедали, врио министра спорта Дагестана Магомед Магомедов и многие другие.

Ребятам были переданы также слова поздравления от врио Главы Дагестана Сергея Меликова.

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