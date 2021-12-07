Чемпионы из Агула

На днях приятные новости пришли из Ставрополя. С 3 по 5 декабря в этом городе проходил Открытый чемпионат Евразии по пауэрлифтингу. В чемпионате приняли участие наши земляки Мацуев Магомед из Курага и его ученик Асукаев Рашид из Буршага. (Для непосвящённых — пауэрлифтинг — это силовой вид спорта, имеющий главной целью овладение максимально тяжёлым весом. Этот вид спорта имеет несколько номинаций).

Магомед, как опытный турнирный боец, выступил в двух дисциплинах — силовое двоеборье и силовое троеборье. В весовой категории до 100 кг (при собственном весе 95 кг) он не оставил своим соперникам шансов, победив в обеих дисциплинах с результатами 500 и 775 кг. соответственно. В абсолютной категории по итогам чемпионата наш земляк занял второе место. Примечательно, что Магомед выступал на фоне тяжёлой травмы, полученной им в прошлом году на чемпионате мира. По словам самого Магомеда, для успешной подготовки к турниру ему пришлось полностью изменить тренировочный процесс. По ходу восстановительного процесса пришлось на время отказаться от собственной методики тренировок и перейти на классическую.

Ученик Магомеда семнадцатилетний Асукаев Рашид в весе до 67 кг. среди юношей, также в двух дисциплинах — силовое троеборье и становая тяга – также уверенно стал чемпионом. Это позволило Рашиду выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

Подготовку к чемпионату оба спортсмена в основном провели в селении Кураг, однако финальную подготовку Магомед Мацуев провёл в городе Дербент в спортивном центре «Спарта», так как для полноценной подготовки к взрослому чемпионату в селе не было достаточных условий.

Несколько слов о нашем чемпионе. Магомеду 33 года. Он уроженец селения Кураг, с детства увлекался силовыми упражнениями. Мастер спорта международного класса. Он является чемпионом мира по пауэрлифтингу 2019 года, призёром чемпионата мира 2020 года (травма помешала ему выиграть золото). Теперь он чемпион Евразии.

Редакция газеты «Агъуларин хабарар» от всей души поздравляет Мацуева Магомеда и его ученика Асукаева Рашида с победой и желает новых свершений на спортивном поприще.

Абдулрашид Рамазанов