Чемпионка мира по боксу сделала прививку от коронавируса

Чемпионка мира по боксу Зенфира Магомедалиева вакцинировалась от коронавируса. Спортсменка уверена, что это правильный шаг. По ее словам, каждый должен ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.

Прививку спортсменка получила в Махачкале, в поликлинике N 8. Она отметила, что чувствует себя хорошо, никаких побочных проявлений нет.

Скоро Зенфира Магомедалиева намерена сдать тест на антитела.

В Дагестане вакцинацию от коронавируса прошли 20 тыс человек. Республиканский Минздрав заказал новую партию препарата «Спутник V».