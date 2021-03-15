Вакцинация, Общество

Чемпионка мира по боксу сделала прививку от коронавируса

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Чемпионка мира по боксу Зенфира Магомедалиева вакцинировалась от коронавируса. Спортсменка уверена, что это правильный шаг. По ее словам, каждый должен ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.

Прививку спортсменка получила в Махачкале, в поликлинике N 8. Она отметила, что чувствует себя хорошо, никаких побочных проявлений нет.

Скоро Зенфира Магомедалиева намерена сдать тест на антитела.

В Дагестане вакцинацию от коронавируса прошли 20 тыс человек. Республиканский Минздрав заказал новую партию препарата «Спутник V».

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