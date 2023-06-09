Спорт

Чемпионат России по спортивной борьбе пройдёт в Дагестане в конце июня

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Об этом сегодня сообщил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению в Республике Дагестан чемпионата России по спортивной борьбе среди мужчин и женщин.

Как сообщил Абдулмуслим Абдулмуслимов, еще в феврале Федерация спортивной борьбы России опередила г. Каспийск местом проведения чемпионата.

Соревнования пройдут с 19 по 25 июня во Дворце спорта им. А. Алиева.

«Для нас большая честь и огромная ответственность провести в нашей республике столь крупное спортивное мероприятие, которое дает возможность спортсменам страны продемонстрировать свое мастерство в духе здорового соперничества и атмосферы дружбы», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

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