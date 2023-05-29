Чемпионат Дагестана по русским шашкам прошел в Махачкале

27-28 мая в Спортивной школе по шахматам А. Е. Карпова прошел лично-командный чемпионат Дагестана по русским шашкам. В нем приняли участие 28 человек из 12 городов и районов республики. Чемпионат проходил в девять туров по швейцарской системе в форматах классика и блиц. По итогам соревнований командный зачет составил: Хасавюрт — 15 очков, Кизилюрт — 12 очков, Махачкала — 11 очков. В личном зачете (20 минут + 10 секунд) очки распределились следующим образом: Салман Юнусов — 7,5 очка (Хасавюрт), Рустам Исраилов — 7,5 очка (Хасавюрт), Шамил Алиев — 6,5 очка (Махачкала). В личном зачете (блиц, 3 минуты + 2 секунд) Магомедали Омаров набрал 7,0 очка (Леваши), Исмаил Исмаилов — 7,0 очка (Хучни), Шамиль Алиев — 6,0 очка (Махачкала). Победители и призеры были награждены кубками и дипломами. Победители форматов классика и блиц награждены медалями и дипломами. Отметим, что по итогам чемпионата будет сформирована сборная команда республики, которая представит Дагестан в объединенном чемпионате ЮФО – СКФО в Сочи.

Источник: Мирмол