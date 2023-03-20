Чемпион Европы по ММА Салих Каравалиев: «Испытывать судьбу, все-таки, я считаю, не стоит»

Трехкратный чемпион России по смешанным единоборствам, чемпион Европы по ММА, обладатель кубка мира по грепплингу, заместитель главы МО «Новолакский район» Салих Каравалиев отметил, что испытывать судьбу не стоит и лучше всего прибегнуть к вакцинации от полиомиелита.
Борьба с полиомиелитом — это пример победы вакцин над одной из самых страшных инфекций, известных человечеству. Вакцинация — единственный способ победить эту инфекцию.
«Я считаю вакцинацию детей от полиомиелита правильным, а возможно, единственным способом нашему миру спастись от смертельной болезни», — сказал Салих Каравалиев.
Также он добавил, что эпидемии убивали миллионы людей на этой планете раньше, а единственное, что спасло человечество — это своевременные вакцины.
Если ребенок не был привит, необходимо проконсультироваться с педиатром и затем назначить дату вакцинации.