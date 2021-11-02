Чем себя развлечь во время нерабочих дней?

С 30 октября до 7 ноября учреждения культуры будут принимать посетителей по QR-коду, 50%-й дистанционной рассадкой и не более 150 человек. Кстати, справка об отрицательном ПЦР-тесте, проведенном не ранее чем за 72 часа до предъявления, либо справка, подтверждающая перенесение в течение последних 6 месяцев заболевания новой коронавирусной инфекции тоже принимается.⠀

Предлагаем спланировать свой неожиданный маленький отпуск интересно и с пользой. Молодым людям от 14 до 22 лет самое время воспользоваться Пушкинской картой и провести культурные каникулы за счёт государства, оплачивая ей билеты в театры, музеи, концертные залы.⠀

Мероприятия по Пушкинской карте доступны для выбора в мобильном приложении «Госуслуги. Культура» и на портале Культура.РФ.⠀

«Пушкинцы» и не только они могут посетить:⠀

Вечер камерной музыки состоится в зале Кумыкского театра 3 ноября в 18:00.⠀

3 ноября в 18:00 драма «Насилие» Р.Нурова в Даргинском театре. ⠀

Всероссийская акция «Ночь искусств» 4 ноября пройдёт в формате онлайн на интернет-площадках наших учреждений — присоединяйтесь! ⠀

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Программа ко Дню Народного единства 4 ноября стартует Республиканским праздником народного творчества «Вместе – мы Россия!» и выставкой-ярмаркой народных мастеров в Кумыкском театре в 14:00.⠀

В Русском театре 4 ноября в 17:00 состоится праздничный концерт с участием мастеров искусств Дагестана!

4 ноября в 18:30 спектакль «Не невеста, а золото!» по пьесе Ф.Алиевой и М.Абдулхаликова.

5 ноября в 16:00 открытие выставки «Письма к отцу» художника Алексея Бобрусова.

6 ноября в 17:00 в большом зале Русского театра — полюбившийся всем «Тартюф» Ж.-Б.Мольера!

А 7 ноября в 12:00 для детей и любителей сказок «Снежная королева» Г.Х. Андерсона в Русском театре!

7 ноября в 17:00 «Проснись и пой» М.Дярфаша в Русском театре.

Экскурсии по экспозициям музеев — ежедневно.