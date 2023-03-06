Чем будет заниматься новый Центр социальной поддержки участников военных конфликтов и членов их семей в Дагестане?

Об этом Главе Дагестана Сергею Меликову на заседании Оперштаба доложил Председатель Правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Что это за центр?

Постановление Правительства РД о создании Центра подписано 20 февраля ;

Организация создана в форме государственного казенного учреждения, подведомственного Минтруду РД;

Утвержден Устав Центра, определена структура и штатная численность работников;

Работа учреждения полностью коррелируется с задачами, которые поставил Президент РФ в своем Послании о необходимости создания специального государственного института помощи участникам СВО.

Какие задачи стоят перед Центром?

Оказание персональной и адресной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей;

Центр будет работать и с иными категориями участников военных конфликтов, таких как: участники боевых действий в Афганистане, участники Венгерских и чеченских событий;

Учреждение будет координировать деятельность органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также осуществлять взаимодействие с общественными, некоммерческими и благотворительными организациями;

Координация работы и проведение государственной политики в сфере социальной поддержки указанных категорий граждан.