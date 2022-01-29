Человек, приезда которого ждут в селе все

Современное общество отличается высокой мобильностью. В поисках лучшей доли люди уезжают из родных мест и часто забывают о своей малой родине. Однако есть и примеры обратного порядка. Устроив свою жизнь в больших или малых городах, они не забывают свои корни, регулярно навещают своих близких, друзей, односельчан, оказывают посильную помощь родному селу.

Об одном таком человеке я хочу рассказать. Уроженец селения Яркуг Махмудов Курбан Юнусович в настоящее время проживает в Москве. Он работает в МВД РФ инженером ОЭТС и СБ (отдел электронных технических средств и систем безопасности).

Несмотря на большую занятость, Курбанисмаил Юнусович помнит о своей малой родине и сохраняет с ней постоянную связь. Он не пропускает ни одно мало-мальское мероприятие в селе. Ежегодно проводит свой отпуск в родном селе. Его приезд — настоящий праздник для односельчан. Как мастер на все руки, он отремонтирует односельчанам сломанную технику. Бытовая техника, компьютеры, телевизоры как будто к его приезду ломаются у сельчан. В свой последний приезд в прошлом году Курбанисмаил установил на годекане большие электронные часы, маршрутизатор (Wi-Fi) с годовой оплатой, оказал посильную финансовую помощь мечети, отремонтировал электропроводку и установил коммуникационный аппарат в мечети. И, главное, делая кому-то доброе дело, преподносит это как само собой разумеющееся.

Махмудов Курбанисмаил не только прекрасный инженер-электронщик, но и талантливый фотохудожник. Всегда в хорошем настроении, он поднимает его и другим своими работами. Своими фотоколлажами, которых у него сотни, он популяризует этно- и экотуризм в Дагестане. У него тысячи и тысячи фото и видеоснимков. Это и удивительный по красоте восход солнца, причудливые облака, напоминающие сказочных героев, величественные пики горных вершин, бурные реки, живописные аулы, а также фотографии сельчан во время отдыха и сезонных работ.

В свободное от основной работы время Курбанисмаил Юнусович работает в мастерской по ремонту радиоэлектроники и бытовой техники. Односельчане от всей души выражают своему земляку сердечную благодарность и желают ему крепкого здоровья и успехов.

Курбан Гасанбеков, имам Яркугской мечети