Человек и политик с большой буквы

Руководивший Дагестаном почти 20 лет Магомедали Магомедов, возглавлял республику в довольно тяжелые не только для региона, но и для России в целом времена: распад СССР, экономические проблемы, а затем и чеченский конфликт. Вклад Магомедова в становление современного Дагестана огромен.

На дагестанском политическом олимпе не так уж много личностей, о которых так долго и позитивно отзывались бы, как о Магомедали Магомедове. Политический феномен этой личности, отдавший делу служения своему народу более полувека, заключается в том, что, в отличие от многих, о нем по-доброму отзывались и после отставки.

Дагестанцы всегда с уважением относились к Магомедову, помня, что именно его дальновидность и любовь к Родине в самые сложные времена помогли сохранить мир в республике и целостность страны.

Магомедали Магомедович Магомедов родился 15 июня 1930 года в селе Леваши Дагестанской АССР. С 1979 года работал в правительстве республики, сначала заместителем председателя Совета министров Дагестанской АССР, а с мая 1983 года — председателем Совета министров республики. В 1987 году был избран председателем президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, а в 1994 года стал председателем Государственного Совета Дагестана. В 2006 году после встречи с президентом Владимиром Путиным заявил о досрочной отставке. Герой Труда Российской Федерации (2019). Почетный председатель Государственного Совета Дагестана Магомедали Магомедов скончался 4 декабря 2022 года, на 93-м году жизни.

Пребывая на высоких должностях, Магомедали Магомедович детально вникал не только в сложные хозяйственные проблемы, но и в тонкости политических процессов. Накопленные знания и опыт в различных сферах жизни помогали ему легко ориентироваться в перипетиях российского политического истэблишмента. Он хорошо владел хозяйственными процессами, происходящими в плановой экономике.

С распадом Советского Союза резко усилились центробежные политические силы и в самой России. Все отчетливее стали проявляться попытки националистических сил выйти из нее и обрести свою государственность. Эти политические процессы охватили и Дагестан. В республике, которая являлась эталоном дружбы народов, начали зреть семена межэтнических конфликтов.

В этой усложняющейся политической ситуации в 1994 году в республике была найдена удачная формула власти — Государственный Совет, не знающая себе аналогов в постсоветском пространстве. Касаясь самой сути данной формы устройства власти, Магомедали Магомедович утверждал, что она позволяет учитывать интересы всех дагестанских народов, сохранить между ними мир и взаимопонимание. Чтобы «не наломать дров», было решено в порядке эксперимента эту схему власти ввести сначала на два года. Уникальная в своем роде конфигурация власти принадлежала «коллегиальному президенту» — Госсовету, состоящему из представителей 14 титульных народов.

Как известно, в мае 1998 года, пользуясь выездом главы республики в Москву, прикрываясь религиозными лозунгами, антироссийские группировки захватили здание Госсовета. Получив известие об этом, Магомедали Магомедович без промедления вылетел в Махачкалу. По прибытии в аэропорт окружение ему настоятельно рекомендовало там же создать оперативный штаб для борьбы со смутьянами. Данное предложение с учетом складывающейся криминально-политической ситуации казалось взвешенным и мудрым. Но он лучше, чем кто-либо понимал, что каждый час, каждая минута и даже каждая секунда пребывания этих групп в здании Госсовета, символизирующем центр республиканской власти, ставит под сомнение не только его политическую волю восстановить в республике конституционный правопорядок, но и дееспособность органов исполнительной власти. В душах простых людей таяли уважение и вера в российскую власть, ее способность управлять геополитическим пространством в Северо — Кавказском регионе, наиболее ее уязвимым и важным звеном — Дагестаном.

Потому, взвесив все эти обстоятельства, он без всякого колебания принял решение в сопровождении нескольких человек охраны выдвинуться в столицу. Площадь имени Ленина бурлила, кипела страстями и непристойными возгласами. Рискуя своей жизнью, он вклинился в безрассудную, неуправляемую толпу, не думая о возможных последствиях. В российской политической практике не было случаев, чтобы руководитель столь высокого ранга, геройски, войдя в живой контакт с мятежниками, бескровно убедил последних отказаться от своих притязаний на власть и покинуть здание республиканской власти.

Да разве можно забыть, как себя вел Магомедали Магомедович летом-осенью 1999 года в Цумадинском районе Дагестана, куда с территории Чечни с целью свержения законной власти и утверждения исламско-шариатского правления вторглись вооруженные до зубов банды. После детального изучения обстановки на месте, он, как глава республики принял решение о проведении экстренного заседания Государственного Совета, Народного Собрания и Правительства республики, на котором обсуждался вопрос о защите единства и территориальной целостности Республики Дагестан в составе Российской Федерации.

В то драматическое время Магомедали Магомедович находился в самой гуще событий, своим отважным поведением вселял в граждан уверенность в победе и в изгнании бандитов с дагестанской земли. Его действия и произносимые слова вызывали к нему высокое уважение как к правителю. Благодаря его природным организаторским способностям за короткое время удалось мобилизовать наличествующие вооруженные силы, наладить между ними взаимодействие и нанести бандам сокрушительное поражение.

Народы Дагестана вместе со своим руководителем с честью выдержали этот суровый экзамен, защитили свою землю, детей, женщин и стариков от насилия и унижения.

После этих трагических событий В.В. Путин заявил: «Если я ранее уважал дагестанцев, то, увидев, как они защищают свою землю и Россию, я их полюбил». В эти слова были заложены не только симпатии российского лидера к нашему народу, в них не трудно заметить и высокую оценку деятельности Магомедали Магомедовича как к руководителю республики, внесшему значительный вклад в дело победы над хитрым и коварным врагом.

Магомедали Магомедович был среди региональных руководителей не только политическим тяжеловесом, но и общепризнанным политическим лидером, потому последние его справедливо называли «аксакалом кавказской политики».

Многолетнее пребывание Магомедали Магомедовича на верхних этажах власти объясняется не только тем, что он обладал даром предвидения политических процессов, не зная отдыха, трудился во имя стабильности и благополучия Дагестана.

Глубокий, благородный след, оставленный им в памяти людей, будучи на вершине республиканской власти, дает нам моральное право назвать его великой личностью. Он заслуженно завоевал широкое признание среди рядовых граждан, политиков и государственных деятелей не только Дагестана и России, но и всего постсоветского пространства.

Абдурахман Манафов