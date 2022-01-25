«Че университети аркьая кIилди герек иде курар гьер студенти гIилми гъуршангъилди»

Дагъусттандин вузарин Союздин Председательди, ДГУйин ректор Муртузали Рабаданова, мубарак акьуне джалла мутIалимарис (студентарис) мебурин хIаягъан ягъ.
«Гьер вузариъ хурая мутIалимар, мубарак хьурай чвас чве хIаягъ. МутIалимарин Iуьмур – ке идже вахтт э, кьацIра кIвалас даве исар. ЦIае инсанар, хурубар, садпе пешайин цIае гьунарар, гьерттин учин агъалкьунар. МутIалимвел Iари хурубал гъатайдава, гье джигьилари чаб агвар аркьа гьер джурайин сферабуриъ.
Чин ппара бахилди э джигьил гIелимарил, спортсменарил, волонтёрарил- гьер джурайин вилаятин, хIуькуматин, гьер хIуькуматарин арайиъ вере бехIсунин маджлисариъ гъалибвел гъушуттарил
Алттушу иса университетин мутIалимарин командабур гIачархьуне топ–10 IT-хакатона “Цифровой прорыв – 2021”, федеральный чемпионатиъ “Марафон мышления – 2021”, вуздин КлубдигI гIаттари фацуне Iудпе мукь, Всероссийский конкурсдин «Твой ход» финалдигIди гIаттархьуне ДГУйин мутIалимар.
Че университети аркьая кIилди герек иде курар гьер са хурая шиникквдин гIилми вартт акьас. ДГУйиъ акьуная мутIалимарин маджлисар: Комитет по делам молодежи, мутIалимарин секторар, советар, гьер джурайин волонтёрарин маджлисар.
Волонтёрари ппара кумак аркьа Дагъусттандиъ олимпиада аркьа вахттуни, шиникквар хураусариди учIа арайи.
Зас ягIа, хьин джаллабури ДГУйин гьунар цIуппе акьасе, мисаъ шиниккварис йина гIилмибур хабди ишламиш акьасе хье Дагъусттандинра хIуькуматин иджвелис.
ХIуьлматлу мутIалимар, мубарак хьурай чвас ягIайин хIаягъ. Чве арайиас аттадархьурай бахтт, хIуьлмат,чвас иджвелар хьурай!» — пуна кея ректорди мубарак акьуная кIеджук.
Луиза Гусукаева