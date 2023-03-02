Часть населения Дагестана утратила владение родными языками — Абдулмуслим Абдулмуслимов

Об этом Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил на совещании, говоря о повышении качества преподавания родных языков народов Дагестана в школах.

«В Дагестане существенно деформировались языковые процессы. Это привело к тому, что часть населения утратила владение и пользование родными языками.

В этой связи нам необходимо с раннего детства приобщать ребенка к ценностям национальной культуры, языку и в этом в первую очередь ему должна помочь школа. Наша с вами задача создать такие условия, чтобы дети заинтересовались родным языком и захотели его изучать.

Строки стихотворения «Родной язык» Расула Гамзатова – «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть»… как нельзя лучше говорят о том, что если исчезнет родной язык, вместе с ним исчезнет и национальная культура целого народа, а значит и сам этот народ», — констатировал Абдулмуслим Абдулмуслимов.