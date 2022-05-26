Чартерную программу в Дагестан продлят до конца лета

«Мы в этом году запустили впервые чартерную программу в Республику Дагестан, она с большим успехом и при полной загрузке отлетала на майские праздники, практически на весь май… Как и обещали, на протяжении всего лета у нас будут доступны чартеры в Дагестан, туристы смогут доступнее, чем на рыночных условиях, отправиться в путешествие в республику», — сказала Догузова.

По ее словам, развитие чартерных программ в регион позволит сформировать устойчивый спрос на туристические услуги, а также качественно повысить уровень сервиса благодаря участию в проекте федерального туроператора.

«И, конечно, устойчивый туристический поток формирует инвестиционную привлекательность региона. Когда спрос не спонтанный, регулярный, инвестор видит для себя гораздо больше выгоды развивать туризм и туристическую инфраструктуру», — отметила глава Ростуризма.

Первый туристический чартерный рейс прибыл из Москвы в Махачкалу 30 апреля. Идея чартерной программы заключается в формировании удобных, полностью готовых «под ключ» туров, стоимость которых в полтора — два раза дешевле рынка. Ростуризм субсидирует из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета, что делает чартеры доступнее по цене для туриста и выгоднее для туроператора, подчеркнула глава ведомства.

Данные туроператоров

Генеральный директор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев напомнил, что чартерная программа компании в Дагестан началась 30 апреля и завершится в конце мая. По его словам, загрузка оказалась выше ожиданий — более 95% на каждом рейсе. Стоимость тура с перелетом, проживанием и тремя экскурсиями составила от 20-25 тыс. рублей, тогда как раньше только билет стоил порядка 20 тыс. рублей.

Он отметил, что большей популярностью среди туристов пользовались туры «Дагестан лайт» и межрегиональные путевки с посещением Дагестана, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии. После окончания действия чартеров туроператор продолжит продавать туры в Дагестан на регулярных рейсах и по мере восстановления туризма предлагать путевки в регион и партнерам за рубежом.

Председатель совета директоров Fun&Sun (бывший «TUI Россия») Тарас Демура сообщил, что полетная программа туроператора на Кавказ будет длиться с июня по сентябрь. Чартерная программа стартует 10 июня, ее первый этап завершится в конце июня. Чартеры будут летать в аэропорт Грозного, откуда будут начинаться межрегиональные программы, в том числе в Дагестан. Со 2 июля начнется второй этап с прибытием в аэропорт Махачкалы. Стоимость туров стартует от 30 тыс. рублей за человека.

Источник: ТАСС