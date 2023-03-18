Чародинский район присоединился к общереспубликанскому субботнику

По поручению главы муниципалитета Мухидина Магомедова, коллективы всех учреждений, организаций и администраций сельских поселений района дружно вышли на субботник и начали очищать от мусора, пакетов, сухой травы и веток территории вокруг своих зданий, центральных улиц и общественных площадок.

Школьники и учителя, которые присоединились к субботнику, вместе с основными улицами вокруг школы благоустроили мемориалы и памятники.

Несмотря на прохладную погоду, в отдельных селах очистили русла рек, протекающих рядом с сёлами.

Благодаря стараниям участников субботника населенные пункты района стали уютнее, чище и еще красивее.

«Совместный труд сплачивает людей и приносит общую пользу. Мы, как жители одного района, обязаны делать все для того, чтобы окружающая нас среда была чистой. Наведение чистоты и уборка должна стать повседневной привычкой, чтобы мусор не накапливался на улицах. Это первый масштабный субботник в этом году. В апреле пройдёт субботник с охватом близлежащих к сёлам склонов и побелкой всех деревьев», — отметил Мухидин Магомедов.