Cергей Меликова йине орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» Бексултан Бексултановас

Дагъусттандин хIаф Сергей Меликов гьучархьуне Финансово-экономический колледжин филиалдин ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» хIаттихъай, членом Общественного Совета при МВД по Республике Дагестан Бексултан Бексултановахъай.



Дагъусттандин хIатти дивуне къул Указилас, 70-исас Бексултанован вере вахттуни ацIун исари мехIкамди кар акьубахъас ирцIангъилди орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».

Вилаятин хIатти Сергей Меликова йине джавиз ме завалхье мегIракайил.

«АцIун исари батIарди, йиркIв фай кар акьу инсан э Бексултан Абдуразакович. Ягъа чун акьу кар Дагъусттандисра, хъара кIилди хIуькуматисра багьа э. Час ппара нуш ве хье инсанарихъас батIар чIалар унихьагуна. Мубарак хьурай вас , чухъсагъул вун акьу кардихъасра», — пуне Дагъусттандин хIатти.

Бексултан Бексултанова сифтта учин кардин Iуьмур башламиш акьуне, ДГУйиъ хуруна ккиркIухаб, Хасавюртин горисполкомдиъ. Ге ацIуна нубатари гIаттивуфе депутатвелди Хасавюртин горсоветиди, шагьурдин депутатарин собранидира. Гьал 20 исалас вартт хьуна ая мин Финансово-экономический колледжин хIавелди кар аркьай Махачкалайиъ.

2000 иса йина уйи мис ттур «Заслуженный работник государственной службы РД», хабди – «Отличник финансовой работы Минфина РФ». Бексултан Бексултанов э кандидат исторических наук.

Луиза Гусукаева