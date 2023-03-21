C 15 марта 2023 года проводится конкурс рассказов в народный сборник «Zа Родину»

Принять участие в отборе просто: фотографию участника СВО и рассказ о нем, о совершенном подвиге, о проявлении межнациональной дружбы, взаимопомощи проявленные в период участия в СВО (не менее 2 тыс. знаков с пробелами), а также иную дополнительную информацию (биографические данные, информацию о наградах (если имеются) необходимо прислать до 9 мая в адрес оргкомитета на электронную почту [URL=mailto:zarodinu240222@mail.ru]zarodinu240222@mail.ru[/URL].

Важно! При отправке письма в адрес оргкомитета непременно укажите имя, фамилию автора истории или авторского коллектива и свои контакты, чтобы

оргкомитет мог с Вами связаться.

Самые яркие истории с фотографиями, рассказывающие о межнациональной дружбе и взаимопомощи, героизме, проявленном представителями разных национальностей, войдут в сборник «Zа Родину».

Отбирать лучшие истории будут люди, имеющие высшее звание «Герой России». Сборник «Zа Родину» будет презентован и подарен авторам этих историй во время торжественного мероприятия 18 мая 2023 года в Москве, а также передан в Министерство обороны Российской Федерации, Музей Победы,

ФАДН России.

Организаторы: Некоммерческий фонд «Международные интеграционные технологии» при всесторонней поддержке Департамента национальной политики и

межрегиональных связей города Москвы.