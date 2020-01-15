Бывшим министром экологии предложено потратить средства гранта на посадку деревьев вдоль дорог

За эффективную работу наша республика получила из федерального центра грант в размере 1,2 миллиарда рублей, и по предложению Главы Дагестана Владимира Васильева при определении направлений расходования гранта будет учитываться общественное мнение.

Бывший министр экологии, Заслуженный работник охраны природы республики и член Совета старейшин при Главе РД Сайгид Курбанов предложил выделить средства гранта на озеленение территорий вдоль дорог.

Он отметил, что при посадке деревьев можно очистить воздух от загрязнений окружающей среды, тем самым сохранив здоровье жителей республики. Кроме того, зеленые насаждения придадут красивый ухоженный вид.