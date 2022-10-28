Бюджет Дагестана на 2023 год будет строго социально ориентированным – Абдулмуслимов

Бюджет Дагестана на 2023 год будет строго социально ориентированным, заявил председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.

О проекте закона Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» говорили в пятницу, 28 октября, на заседании Правительства региона под руководством премьер-министра РД Абдулмуслима Абдулмуслимова. Как заявил глава кабмина, ключевой статьей расходов республиканского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов остается социальная политика.

«Задачи, которые он должен решить, достаточно масштабны, мы исходили из необходимости безусловного исполнения всех социальных обязательств перед гражданами. На социальную политику планируется выделить почти 13% от всех бюджетных назначений (24,7 млрд руб.), а если учитывать сферы здравоохранение и образование, то в совокупности такие ассигнования составляют 45,8 % от всех расходных статей, которые мы на себя берем (87,6 млрд руб.). Поэтому проект бюджета у нас строго социально ориентированный, направленный, прежде всего, на обеспечение социальных гарантий», — сообщил Абдулмуслимов.

Абдулмуслимов призвал министров эффективнее расходовать бюджетные средства.

В бюджете республики важной социальной позицией были и остаются меры социальной поддержки граждан, с суммой бюджетных расходов в объеме 24,2 млрд рублей.

«Наибольшей суммой в этих расходах предусмотрена поддержка детей, или 18 млрд рублей, в том числе: ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) – 11,5 млрд; ежемесячные пособия на детей – 1,6 млрд рублей.

Работа над законопроектом будет продолжена между первым и вторым чтением после доведения показателей по дотации.