Быть дояркой — труд непростой

Труд операторов машинного доения коров сегодня в какой-то мере облегчен применением доильных аппаратов, но их профессия требует физической силы, крепкого здоровья, любви к животным и выдержки, чем и отличается Хабсат Султанова.

Она начала свою трудовую деятельность в 1972 году после окончания Нечаевской средней школы. С 2006 года по сей день работает дояркой в КФХ «Мурад» Кизилюртовского района. Данное хозяйство является племенным по выращиванию крупнорогатого (КРС) и мелкорогатого скота (МРС).

Хабсат Султанова любит свою работу и является одной из лучших доярок не только в своем хозяйстве, но и в районе. Она принимает активное участие в республиканских ярмарках и выставках, а также пользуется большим уважением и авторитетом за чуткость и отзывчивость, добросовестное отношение к работе и к людям, профессионализм и готовность делиться опытом и знаниями.