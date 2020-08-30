Быть добрее друг к другу

В жизни человека независимо от того, где она протекает, происходит много разных событий, доля из которых приходится на неприятности, в том числе, на конфликты и ссоры.

Хотя многие из нас стараются быть терпеливыми и обходительными с оппонентами в таких ситуациях, минимизируя тем самым негативные последствия, иная

сторона порой крайне невосприимчива к проявлению подобной толерантности и, к сожалению, пытается из этого выжать максимум для удовлетворения собственного эго, что приводит небольшие разногласия к плачевному исходу.

Сегодня основным очагом возникновения подобных конфликтов становится земля, т.е. земельные участки, на которых строятся дома, разбиваются сады и т.д. Конечно, кавказский менталитет наряду с другими хорошими чертами располагает и добрым отношением к соседям.

Однако, в наше время ссоры между соседями именно по этой

причине отнюдь не редкость. Виной тому чаще всего выступают наглость и жадность, с которыми некоторые люди начинают захват прилегающих территорий к их домам, не оставляя даже положенного расстояния между строениями для проезда автотранспорта.

Наверняка, не найдется в районе взрослого жителя, который так или иначе не становился очевидцем или участником конфликта, в основе которого лежит какая-то нелепая, мелочная причина, связанная с каким-либо бесплодным клочком земли, со скотом или огородом.

Анализируя подобные инциденты, из-за которых иногда люди

пресекают всякие отношения друг с другом вплоть до самой кончины, осознаешь, что в земных масштабах это просто пылинка в громадной пыльной гуще и что она не стоит даже минуты, проведённой в этой жизни в напряжённых отношениях с кем-либо.

Нетрудно представить, как бы изменился мир, если каждый человек подвергал бы такому анализу свои деяния для благополучия своего и окружающих; если ценность отношений стала бы превыше того, что становится причиной их разрушения; если третьи лица всегда тушили бы вспышки

огня, а не разжигали бы их с ещё большей силой…

Хасбулат Гамзатов