Быть, а не числиться гражданином

Северный Кавказ всегда был и остается территорией милосердия: сирот здесь всегда окружат любовью и заботой, не обидят пожилого, поддержат немощного, помогут одинокому.

Это в крови у людей: отдать частицу своей доброты тому, кто в ней нуждается. Поэтому и благотворительных организаций в СКФО немало. Рассказ об одном из таких коллективов – АНО «Благо» из города Махачкалы.

Вагаб Казибеков — общественный и политический деятель, советский спортсмен, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Всемирной универсиады 1981 года в Румынии, двукратный чемпион Европы, чемпион и неоднократный призёр чемпионата СССР по вольной борьбе. Член Общественной Палаты Республики Дагестан с 2012 года:

— «Благо» — социально ориентированная автономная некоммерческая организация, с которой я впервые познакомился, работая в комиссии по субсидиям, грантам министерства труда и социального развития Дагестана.

На получение грантов для господдержки заявления подают многие организации. Но лично я обращаю внимание на те, которые, на мой взгляд, проводят инновационную работу с людьми. В том числе с детьми, у которых есть ОВЗ. Называю их «особые дети». И стараюсь брать шефство над такими организациями – помочь, подсказать, направить. Чтобы они не чувствовали себя в одиночестве. Что скрывать, встречаются и бюрократия, и протекционизм в этой сфере: «протолкнуть своих». А организации, старающиеся реально помочь людям, которые хотят работать «от души, от сердца», просто не должны оставаться в одиночестве. Им ведь сложнее пробиться без господдержки.

Как рассказывает Вагаб Гаджиевич, он подробно познакомился с работой АНО «Благо», с её руководителем Исламом Рамазановым, изучил направления деятельности и стал осознанно помогать: в поиске партнёров, оформлении документов и многом другом, что могло поддержать организацию в их благородной работе. Детям с ОВЗ оказывается реальная, действенная и жизненно необходимая поддержка, которая помогает не только поправить здоровье, но и почувствовать себя полноценным членом общества. АНО «Благо» занимаются гончарным делом, проходят курсы гидротерапии, участвуют в сеансах иппотерапии, изучают родную историю, узнают много полезного и интересного в историческом парке «Россия – моя история» в Махачкале.

— Всегда всё стараюсь увидеть своими глазами, — делится впечатлениями Казибеков, — и был приятно удивлён, какую большую работу они делают, как у них происходит процесс адаптации, социализации детей, какие у них результаты. Вся наша комиссия потом наблюдала, как «Благо» эффективно реализует этот благотворительный проект.

Но, как говорится, добрые руки всегда находят новые приложения своих полезных устремлений. Так и «Благо» сочла нужным расширить сферу своей деятельности и заняться не только физическим и интеллектуальным, но и социальным развитием людей, включив в программу своей деятельности элементы патриотического воспитания.

Организация подала заявку в министерство по национальной политике и делам религии Дагестана для участия в конкурсе на соискание грантовой поддержки главы республики. По итогам минувшего года в качестве лучших были отобраны около 70 проектов. В номинации «Общественная деятельность» определены восемь победителей. Среди них оказалась и АНО «Благо». Грант был выделен «на поддержку деятельности, направленной на воспитание молодежи в духе национальной и религиозной терпимости, неприятия идеологии религиозно-патриотического экстремизма» — в рамках реализации проекта «Понимая прошлое – создаем будущее». В условиях многонационального Дагестана, который во все времена свято хранил межнациональный мир – тема не просто актуальна, а жизненно важна.

В минувшем году на площадке исторического парка «Россия — моя история» в Махачкале уже прошел круглый стол «Понимая прошлое — создаем будущее», направленный на содействие этнокультурному развитию многообразия народов Дагестана и России, повышению гражданского самосознания, укреплению единства российской нации. В нынешнем году также пройдёт ряд патриотических мероприятий в рамках заявленной темы — с активным вовлечением школьников и молодёжи республики. Реализуется данный проект силами АНО «Благо», а куратором и организатором является член Общественной Палаты РД Вагаб Казибеков.

«Сумма гранта небольшая», — уточняет Вагаб Гаджиевич, — «но ведь важен сам факт! Для уверенности в том, что они идут в верном направлении, делают правильное и нужное дело».

Необходимо понимать, что благотворительных организаций, занимающихся реальными добрыми делами, в регионах СКФО немало. Но здесь следует подчеркнуть особенный, исключительный момент: важно, когда команда единомышленников расширяет границы своих задач, заявленных изначально. Когда не боится брать на себя ответственность новых целей – в соответствии с ситуацией и требованиями времени. Однако не отказываясь при этом и от своей основной деятельности, давно и по заслугам оценённой людьми.

Источник: https://kavtoday.ru/article/7354