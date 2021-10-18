Была проделана огромная работа по решению проблем дагестанцев

Нерешенных вопросов в нашей республике, как мы знаем, очень много. Нас, избербашцев, больше всего беспокоит ситуация с водоснабжением. Будем надеяться, что с избранием Сергея Меликова на ответственный государственный пост эта проблема, наконец, будет решена. Ждем мы и завершения строительства новой больницы, сокращения очередей в детские сады.

Работники сферы культуры нашего города выражают поддержку новому руководителю Дагестана. Мы верим, что огромный опыт и неиссякаемая созидательная энергия Сергея Алимовича и его команды-профессионалов помогут республике преодолеть глубокий экономический кризис, в котором она находится многие годы. Будет продолжена работа по привлечению инвестиций в наш край, увеличению рабочих мест, модернизации промышленных предприятий и повышению благосостояния жителей Дагестана».