Общество

Была проделана огромная работа по решению проблем дагестанцев

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Методист МБУК «ГДК Избербаша» Луара Гамидова поделилась своим мнением по поводу избрания Сергея Меликова Главой Дагестана: «Ровно год Сергей Меликов был исполняющим обязанности руководителя региона. За это время была проделана огромная работа по решению проблем дагестанцев.

Нерешенных вопросов в нашей республике, как мы знаем, очень много. Нас, избербашцев, больше всего беспокоит ситуация с водоснабжением. Будем надеяться, что с избранием Сергея Меликова на ответственный государственный пост эта проблема, наконец, будет решена. Ждем мы и завершения строительства новой больницы, сокращения очередей в детские сады.

Работники сферы культуры нашего города выражают поддержку новому руководителю Дагестана. Мы верим, что огромный опыт и неиссякаемая созидательная энергия Сергея Алимовича и его команды-профессионалов помогут республике преодолеть глубокий экономический кризис, в котором она находится многие годы. Будет продолжена работа по привлечению инвестиций в наш край, увеличению рабочих мест, модернизации промышленных предприятий и повышению благосостояния жителей Дагестана».

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