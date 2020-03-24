Салим Раджабов родился в 1911 году в селе Буршаг Агульского района. Участвовал в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. С марта 1942 года по февраль 1943 года воевал в районе станицы Красноармейской Краснодарского Края в составе 9-й стрелковой дивизии Северокавказского фронта.

18 февраля 1943 года дивизия пошла в наступление в районе станицы Красноармейской. Рота имела задачу подойти к станице и атаковать ее с правого фланга. Во время атаки был тяжело ранен 18 февраля 1943 в правое предплечье.

Наибет Гасукаева