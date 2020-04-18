Сын своего отечества, ветеран ВОВ Курбицов Гадад Раджабович родился в 1924 году в селе Хутхул Агульского района. После окончания школы Гадад Раджабович вместе со старшими чабанами пас овец в родном колхозе. Война грянула, когда ему было 17 лет.

В 1942 по достижении 18 лет был призван Хивским РВК в ряды Красной Армии. По распределению попал в мотострелковую дивизию Украинского фронта. В боях за Родину 11 января 1944 года был тяжело ранен и попал в госпиталь. 27 мая того же года был комиссован по состоянию здоровья.

Во время войны с юношей едва не случилась трагедия. После получения ранения Гадад Раджабович не подавал никаких признаков жизни. При захоронении в братскую могилу товарищи по счастливой случайности заметили, что он жив. Вернувшись на свою малую Родину, продолжил трудовую деятельность в родном колхозе. 24 июля 2009 года Гадад Курбицов скончался и похоронен в селе Хутхул.

Расим Гучудадов