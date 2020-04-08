Был пулеметчиком на фронте

История нашей страны всегда была насыщенной и разнообразной. Великая Отечественная война стоит особняком в череде событий 20 века. 5 лет войны обошлись слишком дорого: в течение нескольких лет были загублены миллионы человеческих жизней.

Храбрым солдатом, верно защищавшим свою Родину, был Рамазан Мазаевич Бицимазаев 1908 года рождения, уроженец села Тпиг Агульского района. Когда грянула война, ему был 31 год. После распределения он попал в Смоленск — центр России, охваченный войной, поражавший масштабами разрушения.

Рамазан Мазаевич был пулеметчиком, осваивал все навыки военного искусства прямо на фронте. Получив в ходе боев ранение в руку, был госпитализирован, рана дала осложнение в антисанитарных условиях, что не позволило продолжить воевать на фронте, он был отправлен на лечение в госпиталь, а затем в отпуск.

Продолжить фронтовую службу Рамазан Мазаевич смог уже позже на Дальнем Востоке. После демобилизации продолжил трудиться в тылу. Был награждён орденами и медалями. Орден Славы, медаль «За Отвагу», Орден Отечественной Войны 1-ой степени.

После войны вернулся в родное село. Воспитал 6 детей.

Луиза Гусукаева