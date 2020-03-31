Был призван из Яркуга

Великая Отечественная война коснулась каждого города, села, дома. Эта война не обошла стороной и нашу семью. Я хочу рассказать о Шабане Магомедовиче Магомедове, который родился в 1913 году в селе Яркуг Агульского района Дагестанской АССР. В семье было двое сыновей.

Ранним воскресным утром 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на нашу страну. Шабану на тот момент было 28 лет, и он уже был женат. На фронт было призвано все трудоспособное население мужского пола. А все тяготы сельской работы легли на плечи женщин и несовершеннолетних детей.

В 1942 году Шабан Магомедов был призван Хивским РВК рядовым солдатом 152 м/п. Он прошел всю войну с 1942-1945 годы. Был тяжело ранен, за проявленное мужество награжден орденом. В 1987 году Шабан Магомедович умер, и похоронен в своем родном селе Яркуг.

Собирая материал для статьи, осознаешь масштабы подвига, совершенного народом. Если бы не Шабан Магомедов и такие же как он, нас могло бы и не быть на этом свете.

Расим Гучудадов