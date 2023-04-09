Бувайсар Алимирзаев из с.Цилитль удостоен медали «За боевые отличия»

Участник СВО младший сержант Бувайсар Алимирзаев из села Цилитль удостоен медали «За боевые отличия».

Лучшие сыны России принимают участие в СВО на Украине. Младший сержант, уроженец высокогорного села Цилитль Гумбетовского района Алимирзаев Бувайсар Зайнадиевич связал свою жизнь с Военно-морским флотом России. С апреля 2021 года он подписал контракт на службу на корабле Балтийского флота. По роду деятельности участвовал в дальних походах кораблей России по мировым океанам.

Когда началась СВО на Украине, моряка Алимирзаева направили на территорию Новороссии. В должности заместителя командира взвода-командира БМП-2 защищал город Рубежное ЛНР и другие населенные пункты. На суше моряк проявил себя мужественно и ему досрочно присвоили звание пехотинца – младшего сержанта и наградили медалью «За боевые отличия».

Сейчас Алимирзаев снова на корабле Балтийского флота и выполняет поставленные задачи в международных водах Мирового океана. «Бывает, что мы готовим и хинкал, и чуду на корабле. Дагестанцев со мной тут человек пять», – поделился боец.