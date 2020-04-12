Буршагская школа приняла участие в общероссийской акции «Весенняя неделя добра»

11 апреля МКОУ «Буршагская СОШ» приняла участие в общероссийской акции «Весенняя неделя добра». Это еще одна прекрасная возможность сделать что-то доброе и полезное для наших пожилых людей, повысить значимость такого понятия, как добро.

Учащиеся Буршагской СОШ организовали посещение на дому пожилых людей, которые находятся в режиме самоизоляции из-за коронавируса. Им была оказана материальная помощь, а также помощь в уборке домов и придомовых территорий.

«Наша «Весенняя неделя добра — эстафета добрых дел» только началась», — говорят учащиеся. Благие дела наполняют жизнь человека особым смыслом и светом любви. Люди пожилого возраста рады каждой встрече с ребятами, после которой они чувствует себя нужными, важными в судьбах молодого поколения.

Руслан Магарамов