Буньямин Магомедов: «С давних времён в нашей культуре порицается подобное поведение»

Заместитель председателя Общественной палаты РД, эксперт Независимого общественного мониторинга Буньямин Магомедов прокомментировал инцидент, произошедший в Москве.

«К сожалению, в очередной раз приходится наблюдать некрасивый поступок представителя нашей республики. Резонанс произвёл случай в транспорте, где парень, представляясь дагестанцем, выражает неуважение к взрослым людям, оскорбляя и угрожая им. Ситуация, мягко говоря, неприятная и недопустимая. С давних времён в нашей культуре порицается подобное поведение. В присутствии старших испокон веков непозволительно было даже громко разговаривать или смеяться, а о том, чтобы дерзить, не могло быть и речи. Очень и очень жаль, что нам, дагестанцам, приходится стыдиться таких невежд, которые своим недостойным поведением дискредитируют нашу республику за ее пределами, позорят своих родителей, заставляя их краснеть и выслушивать в свой адрес то, что они не смогли воспитать достойного человека. Это печально.

Этот случай взят на контроль Главою Дагестана С.А. Меликовым, и это значит, что виновный будет наказан в соответствии с законом. Надеюсь, впредь молодыми людьми будут сделаны выводы, что уважение к себе можно заслужить только уважая других», — сообщил общественник.

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