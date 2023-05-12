Бульвар по улице Тотурбиева в Хасавюрте лидирует в голосовании за объекты благоустройства 

В Дагестане продолжается голосование за объекты благоустройства по национальному проекту «Жилье и городская среда». Оно началось 15 апреля. За четыре недели число сделавших свой выбор превысило 140 тысяч.

Напомним, голосовать могут все жители республики старше 14 лет. Наибольшее число голосов пока набрал Бульвар по ул.Тотурбиева в Хасавюрте. Этот парк поддержали более 12 000 горожан, обеспечив ему лидирующую позицию в голосовании.

Но втором месте – территория по ул.Молодежная в селе Шамхал-Термен Махачкалы, она набрала более 4700 голосов. В парке планируется установить опоры освещения, сделать дорожки, улучшить озеленение. На третьем месте – сквер по пр. А.Акушинского, он отстает всего на 300 голосов.

На территории, расположенной между 7 и 8 линией, планируется сделать ремонт пешеходных дорожек, озеленение, установить малые архитектурные формы.

Почти вровень с третьим местом идут махачкалинский сквер по улице Времена года, территория в районе мечети в поселке Богатыревка.

В голосовании также принимают участие территории Каспийска, Буйнакска, Кизляра, Кизилюрта, Избербаша, Дербента и Дагестанских огней.

Напомним, голосование в этих муниципалитетах продлится до 31 мая. Проголосовать можно на сайте 05.gorodsreda.ru. или на портале «Госуслуги». Для этого необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги», далее в личном кабинете пользователя на главной странице в разделе «Выскажите своё мнение» оставить свой голос за понравившийся объект.