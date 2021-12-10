Общество, Политика

Булач Чанкалаев высказал свое мнение о прошедшей пресс-конференции Сергея Меликова

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Общественный деятель Булач Чанкалаев поделился своим мнением о прошедшей пресс-конференции Сергея Меликова.

«Форум прошел на достаточно хорошем уровне. Его украшением стала пресс-конференция Главы Дагестана Сергея Алимовича Меликова. Хотя вопросы были недостаточно острыми, но руководитель республики сам старался отражать сложности сегодняшнего дня, говорил откровенно, прямо и честно. Он отметил , что есть проблемы в дорожно-транспортной сфере, ЖКХ, топливно-энергетическом комплексе, рассказал как они решаются. Я на пресс-конференции задал вопрос о законе «О казачестве». Сергей Алимович высказал свое мнение предельно доходчиво»,- отметил Булач Чанкалаев.

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