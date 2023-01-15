Буйнакский сельхозколледж посетили гости из Правительства РД

Зампредседателя Правительства РД Нариман Абдулмуталибов совместно с руководителем Минсельхоз РД Мухтарбием Аджековым ознакомились с деятельностью и оснащением Сельскохозяйственного колледжа имени Ш.И. Шихсаидова в городе Буйнакске.

Директор образовательного учреждения Рашид Аташев рассказал о том, какие специалисты готовятся в колледже, провел экскурсию, продемонстрировал оснащенность. Из 14 направлений специальностей 50% имеют аграрный профиль. По словам директора участие в федеральной программе «Профессионалитет» позволило им технически модернизироваться: созданы условия по ряду компетенций: «Эксплуатация и техобслуживание сельхозмашин и оборудования», «Технология механизированных работ в растениеводстве» , «Животноводство» и мн.др.

По итогу встречи Нариман Абдулмуталибов поручил Мухтарбию Аджекову подключить к программе «Профессионалитет» курпные сельскохозяйственные предприятия Дагестана.