Буйнакский район должен знать своих героев

Мы горячо и искренне поддерживаем наших военнослужащих, мужественно и героически решающих задачи специальной военной операции.

Ранее, в телеграм-канале Буйнакского района был сюжет, как и.о. руководителя Буйнакского района Уллубий Ханмурзаев посещал семью Омаровых из селения Верхний Дженгутай.

Примечательна эта семья тем, что все пять сыновей находятся в зоне проведения специальной военной операции. Они достойно выполняют боевые задачи и подтверждением этому служит неоднократное награждение одного из сыновей Ахмеда — Исы Омарова. В начале марта он был награжден сразу двумя медалями: медалью Суворова и «За отвагу».

В конце февраля, трое военнослужащих получили серьезные увечья. Прапорщик Иса Омаров, оперативно оценив обстановку, в составе медицинской группы принял решение оказать помощь.

Благодаря своевременной помощи, военнослужащих максимально быстро перевезли в полевой госпиталь, что и позволило сохранить им их жизни.