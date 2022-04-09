Буйнакск показал силу своей поддержки ВС

8 апреля на центральной площади Буйнакска собралось огромное количество жителей города, молодёжи, участники торжественного митинга. Перед собравшимися выступил мэр города Исламудин Нургудаев, который выразил слова поддержки Вооружённым силам России, защитникам Донбасса и в особенности руководству страны, вынужденной принять такое судьбоносное решение. Он также напомнил о героизме дагестанцев.

Перед собравшимися выступил и Герой данной операции — Ибрагимхалил Гаджиев. Горожане тепло встретили своего земляка.

На площади прозвучали патриотические песни и прошёл флеш-моб с участием Отдела по делам молодёжи и спорта города и учащихся медучилища. Живые символы Z и V — знак того, что дома верят и ждут!