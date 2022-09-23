Общество

«Будут рассредоточены» по учебкам: говорят о мобилизации

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Частичная мобилизация проходит в запланированном формате: запас реагирует на повестки, прибывает в военкоматы. Многих волнует: что дальше? Отвечает офицер спецназа в отставке, полковник Анатолий Матвийчук: «Будут рассредоточены… Мобилизация не означает, что уже завтра все эти люди встанут под ружье и будут отправлены на фронт.»

Он уточнил, что часть мобилизованных будет направлена в воинские части центральных и западных регионах страны, а часть будет переброшена в приграничные к зоне боевых действий территории. Они будут служить усилением первого эшелона. Однако прежде всего мобилизованные должны пройти подготовку длительностью от месяца до четырёх.

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