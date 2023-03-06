Будущим филологам рассказали, как защитить себя от простудных заболеваний

Сотрудники Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели беседы со студентами 1-4 курсов филологического факультета ДГУ.

Стойкий иммунитет складывается из наших каждодневных действий — режим, правильное питание, хороший сон и достаточный отдых.

Кроме того, в объявленную Минздравом России Неделю профилактики употребления наркотических средств, в разговоре с молодёжью принял участие и врач психиатр-нарколог Рашид Манатов. Он разобрал основные виды опасных прихоактивных веществ, которые могут распространяться преступниками среди молодежи. Будущие учителя также узнали, каковы симптомы воздействия наркотических веществ и длительного употребления их.