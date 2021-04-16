Будуну Будунову ввели первый компонент вакцины от COVID-19

Заместитель министра по физической культуре и спорту РД Будун Будунов прошел первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции. Вакцинацию замминистра прошел в пункте на площади имени Ленина, в здании Дагестанского государственного медицинского университета.

Перед введением инъекции врач оценил общее состояние здоровья.

«Несколько раз сдавал тест на наличие антител и во всех случаях они в моем организме отсутствовали. Прививку обязательно нужно делать тем, кому она положена. Чем скорее мы привьемся, тем быстрее получим коллективный иммунитет, обезопасим себя и окружающих», – сообщил Будунов.

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