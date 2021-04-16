Вакцинация, Общество

Будуну Будунову ввели первый компонент вакцины от COVID-19

Оставить комментарий

Заместитель министра по физической культуре и спорту РД Будун Будунов прошел первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции. Вакцинацию замминистра прошел в пункте на площади имени Ленина, в здании Дагестанского государственного медицинского университета.
Перед введением инъекции врач оценил общее состояние здоровья.
«Несколько раз сдавал тест на наличие антител и во всех случаях они в моем организме отсутствовали. Прививку обязательно нужно делать тем, кому она положена. Чем скорее мы привьемся, тем быстрее получим коллективный иммунитет, обезопасим себя и окружающих», – сообщил Будунов.

Также читают:

Меры социальной поддержки участников Великой Отече...
День села Чираг
Студент ДГМУ стал лицом социального проекта #Мывме...
Началось голосование по поправкам в Конституцию РФ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *