Будет закуплено три резервных трансформатора

15 ноября на еженедельном совещании под руководством главы МР «Агульский район» Закира Каидова была заслушана оперативная информация служб по муниципалитету за истекшую неделю.

О ситуации с коронавирусной инфекцией на территории района рассказал представитель Агульской ЦРБ, который отметил, что на сегодняшний день ситуация в районе стабильная, тяжело больных нет. Среди населения ведется разъяснительная и практическая работа по вакцинации от COVID-19.

«Оперативная обстановка в муниципалитете спокойная, неделя прошла как обычно без происшествий», — доложил представитель ОМВД по Агульскому району Магомед Закрияев.

По линии ГКУ РД «ППС РД» ПЧ № 35 в селении Тпиг с информацией выступил руководитель подразделения Муса Мусаев. Чрезвычайных происшествий в районе не зафиксировано.

С информацией о положении дел с энергоснабжением в районе ознакомил старший мастер электросетей районной подстанции Изамудин Шабанов, который отметил, что электрики работают в штатном режиме, перебоев с электроснабжением населения нет.

Об успешном завершении в Агульском районе Всероссийской переписи населения доложила руководитель отдела статистики Ханпери Тляхова, приводя статистические данные и цифры. Все население муниципалитета стопроцентно было охвачено переписью.

О ходе ремонта и содержания республиканской дороги и внутрирайонных дорог доложил главе района руководитель дорожного участка Омар Магомедов. Он также проинформировал присутствующих о том, что уроженцы агульского села Квардал Курахского района, проживающие в Москве, братья Рамазановы Рамидин и Сиражудин безвозмездно, в дар передали Агульскому доручастку грейдерный трактор на нужды своего народа.

Подводя итоги совещания, глава МР «Агульский район» Закир Каидов поблагодарил агульцев из Курахского района, братьев Рамазановых, за патриотизм, за добрый жест по отношению своему народу, показавший тем самым пример привязанности к своему народу, своим корням, где бы они ни находились.

Закир Каидов поблагодарил отдел статистики в лице руководителя Ханпери Тляховой и всех тех, кто участвовал в успешном проведении и организации Всероссийской переписи населения в районе, и поручил подготовить материалы для поощрения отличившихся в этом деле. Также глава муниципалитета поручил соответствующим службам совместно с райэлектросетями рассмотреть предложения и подготовить документы для приобретения муниципалитетом про запас минимум трех резервных электрических трансформаторов на нужды района, так как основным источником тепла в домах жителей района является электроэнергия.

По текущим повседневным делам даны поручения и рекомендации соответствующим службам и специалистам.

Абдурахман Манафов