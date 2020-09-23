Будет работать в родном районе

В Агульской ЦРБ начала работу женский доктор Наира Бицирамазановна Генджаева. Именно в школе она решила стать врачом, следуя наставлениям родителей. Будущий доктор еще в начальной школе прислушивалась к советам матери, которая всегда мечтала, чтобы ее дочь лечила детей.

Окончив с отличием школу №21 в городе Дербент, она поступила в Дагестанскую государственную медицинскую академию в 2012 году. Затем два года отучилась в ординатуре.

С 2015 по 2019 года работала в городе Фатеж Курской области врачом в женской консультации. Затем в поликлинике «Целитель» города Махачкалы.

Теперь Наира Генджаева будет работать в поликлинике села Тпиг. Молодой врач надеется на то, что ее работа станет важной помощью прекрасной половине человечества на пути к здоровью.

Алена Магомедова