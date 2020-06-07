Будем же бережливы к окружающей нас природе

Бережное отношение к окружающей среде — залог здоровья нации и будущих поколений. Агульский район славен удивительной природой, но главной задачей человека является сохранение окружающей среды в её первозданном виде. Для этого нужно только чуткое бережное отношение, которое заключается в сознательности и ответственности.

Теплое время года предполагает выезды с семьей на природу, здесь важно понимать, что соблюдение экологической культуры должно быть нормой, а не исключением. Чистая природа, свободная от мусора, — это большая ценность, которую нужно беречь. Сегодня вопросам мусора уделяется большое внимание и на региональном уровне и на муниципальном.

Мусор вывозится на сортировку, населённые пункты стали аккуратней, периодически проводятся массовые субботники. Однако ряд граждан позволяет себе создавать несанкционированные мусорные свалки в лесу, в горах, у водных источников. Отсутствие сознательности и уважения отражается на каждом из нас, потому как уникальность нашей природы теряет свою ценность из-за таких свалок.

На природе, находясь в лесу, на лугу или на берегу ручейка, никто тебе замечание не сделает, не оштрафует за оставленный после себя мусор.

Так давайте же начнем с себя, будем бережливы к окружающей нас природе и научим этому своих детей.

Алена Магомедова

Хье Ватан

Угъал, угъал угъурай,

Сувар, галар гIуччурай,

Гъазе чIирар ахъуна,

Дуньягь туку фацурай.

Тукун укуни руцай,

Суван жейран лухъурай,

Гьава заварил лурцай,

Чулле луфар элхъюрай.

Инсанди чиркин акьай,

Ватан пашман дахьурай.

Гьаргалай гиран акьай,

Жилин нур ладашурай.

Шав инсанар юркI руцIай,

Дуньян гюреквел ухIас,

Игитар суман руцай,

Гьар усал мертвел ахас.

Гури Рахманова