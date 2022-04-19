Бруцеллёз — болезнь, передающаяся от больных животных человеку

На прошедшем 18 апреля оперативном совещании у глава Агульского района Закира Каидова начальник Управления ветеринарии района Ибрагим Магомедов информировал о выявлении в селе Тпиг в частном секторе заболевания бруцеллезом семи голов крупного рогатого скота. На что руководитель муниципалитета поручил соответствующим службам строго проконтролировать этот вопрос и провести необходимые мероприятия по локализации этой болезни на территории района.

Что это за болезнь и чем она опасна для здоровья людей, разъясняет ниже начальник Управления ветеринарии района Ибрагим Магомедов.

Бруцеллез (лат. название brucellosis) – инфекционное заболевание животных и человека, протекающее в хронической форме. У большинства животных инфекция приводит к абортам, задержке последа, бесплодию, появлению на свет нежизнеспособного потомства, орхиту у самцов.

Болезнь хорошо известна в Центральной и Южной части Соединенных Штатов Америки, странах СНГ, Европе, Африке. Бруцеллез наносит серьезный экономический ущерб животноводческим хозяйствам, снижая количество приплода, лишая животных продуктивности. Болезнь представляет опасность и для человека, нередки случаи осложнения бруцеллеза у людей в виде поражения суставов и дальнейшей инвалидности.

Этиология. Возбудитель заболевания – бактерии из класса Brucella. Ученым известно 6 видов бактерий бруцеллеза: Br. suis (свиней), Br. canis (собак), Br. abortus (КРС), Br. ovis (вызывает эпидидимит у баранов), Br. melitensis (мелкий рогатый скот, а также человек). Бактерии бруцеллеза отличаются маленьким размером (0.5*2.5 мкм), неподвижностью и отсутствием спорообразования, грамотрицательные, культивируются на обычных питательных средах (МППБ, ПГГА).

Возбудитель имеет относительно невысокую устойчивость к факторам внешней среды (активен до 4 месяцев в грунте, корме, навозе и воде), нагревание воды до 60ᵒC уничтожает бактерий за 30 минут, кипячение – моментально. Действие солнечного света губительно влияет на бактерии только в течение 3-4 часов, применение дезинфицирующих препаратов, например, хлорной извести, 4% едкого натра, раствора активного хлора (2.5%) – убивает бруцелл сразу же.

Эпизоотология. Бруцеллезу подвержено большинство животных, диких и домашних, но наиболее часто болезнь регистрируется у КРС и МРС, свиней, реже болеют собаки и лошади. Молодые животные менее восприимчивы к заболеванию, риск заражения бруцеллезом возрастает при половом созревании. Источником инфекции служат больные животные, выделяющие возбудителя через:

фекалии;

мочу;

околоплодные воды;

сперму;

абортированное потомство;

выделения из половых путей;

молоко.

Высок риск передачи бруцеллеза через животноводческую продукцию и сырье, рабочий инвентарь, инструментарий для акушерского назначения, спецодежду. Зарегистрированы случаи передачи бруцеллеза через укусы насекомых-кровососов, грызунов. Заболевание не имеет определенной сезонности. Инфицированный скот и другие животные погибают от болезни в редких случаях.

Симптомы. Инкубационный период составляет около месяца, течение бруцеллеза в основном хроническое, иногда бессимптомное. Главным признаком заболевания считается аборт. У КРС аборты происходят во II половине беременности, возникают маститы, задержка последа, увеличение температуры тела. На фоне задержания последа у коров развивается эндометрит, а затем бесплодие. У самцов возникают эпидидимиты.

Диагностика. Диагноз бруцеллеза складывается из патологоанатомического исследования материала, клинического осмотра животных, сбора эпизоотологических данных. При патологоанатомическом вскрытии больных животных отмечаются гнойно-катаральные метриты, очаги некроза внутри костной ткани, в семенниках (придатках). В селезенке, печени и почках регистрируются абсцессы.

Абортированный плод отличается выраженной отечностью подкожной клетчатки, очагами некроза в печени, кровоизлияниями слизистых, в грудной полости и брюшине присутствует бордово-красное жидкое содержимое с примесью фибрина.

Для бактериологического анализа используется желудок абортированного плода, подопытным животным делают биопробу. Прижизненное диагностирование состоит из серологического анализа, у МРС и свиней – проводят аллергическую пробу.

Лечение. У сельскохозяйственного скота бруцеллез не подлежит лечению, все больное поголовье сдается на убой.

Меры борьбы и профилактики. Для предупреждения бруцеллеза необходимо придерживаться ветеринарно-санитарных норм: вести строгий контроль за ввозом и вывозом скота, соблюдать карантин для нового поголовья перед вводом его в хозяйство. Исключать контакт животных из разных ферм, например, на общем пастбище или в пределах водопоя. Ежегодно проводят серологический анализ крови скота на предмет антител возбудителя. Сельскохозяйственных животных вакцинируют против бруцеллеза вакцинами, содержащими живую культуру возбудителя.

Кроме того, болезнь передается и при контакте с инфицированной коровой. Вот почему во время общения с питомцами надевать резиновые перчатки и сапоги.

Человек может сам заболеть этой сложной болезнью после употребления в пищу их мяса, не подвергавшегося обработке, а также молока и продуктов из него. Поэтому если у животных установлен данный диагноз, их мясо нельзя употреблять в пищу сырым, а только после тщательной проварки. Вообще нельзя использовать вымя, кровь.